Con Ciano e Meccariello ai box, il Benevento è corso ai ripari per l'attacco. E così i campani hanno chiuso per il ritorno di Amato Ciciretti, esterno rimasto avanzato dopo l'avventura al Pordenone. Ma non sarà solo l'ex Napoli a rinforzare la rosa allenata da Andreoletti: tutto fatto pure per l'esperto centrale difensivo Emanuele Terranova. I due nuovi acquisti sono ufficiali.