Serie C, dove gioca l'Atalanta U23

, l'annata 2023/24 potrebbe essere davvero storica per. I nerazzurri infatti stanno disputando un'ottima stagione 'tra i grandi' con la squadra diche è in lizza per guadagnarsi un posto nella prossima. Uno storico Double che farebbe impazzire tutta la città di Bergamo.Ma c'è un'altrache sta dando spettacolo. Si tratta di quellache, superato anche il secondo turno di playoff di Serie C, il primo a cui ha partecipato, vista la posizione raggiunta in classifica nella stagione regolare, ora punta forte a unaL'obiettivo non è di quelli semplici ma il forte vivaio nerazzurro ha dato vita a una squadra di certo competitiva.

Per quanti non sapessero molto della seconda squadra atalantina, questa gioca le sue partite alloun impianto sito proprio nel comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo.