E’ la Serie C delle piccole diventate grandi. Delle sorprese, delle outsider, delle squadre che non ti aspetti. E, casualità decisamente insolita,. Per la prima volta da diverse stagioni, manca in tutti i raggruppamenti una squadra in grado di comandare dall’inizio alla fine i giochi. Era stato così col Monza, col Bari, con la Ternana, con il Modena. Insomma, di regola c’è sempre almeno una big in fuga,Si parte dal Girone A, dove nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro il Trento, il Mantova conserva la prima piazza - a pari punti col Padova. Una sorpresa che fa il paio con quelle di Torres, Juve Stabia e Picerno, rispettivamente prime e seconda di Girone B e C.. E la continuità di rendimento rappresenta una delle armi più importanti in un campionato lungo e pieno di ostacoli come quello di C.La domanda che sorge spontanea è se, dunque,. La sensazione è che, soprattutto per la Torres nel Girone B, che si trova a dover fronteggiare due giganti della categoria come. Qualche speranza in più possono averla il Mantova, che in questa stagione può beneficiare del fatto che il Girone A appare il più morbido tra i tre, e la Juve Stabia, che nonostante non fosse partita con l’ambizione di vincere il campionato ha comunque grande esperienza e qualità. Al di là della promozione diretta, però, resta sempre il gancio dei playoff,