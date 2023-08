Il Catania è finalmente tornato tra i professionisti, dopo un periodo di oblio causato in larga misura dai drammi societari, che hanno portato il club a ripartire dai dilettanti. Con la promozione in Serie C della passata primavera, però, tutto è cambiato. Tutto, tranne l'amore di un popolo che non ha mai abbandonato i propri colori e che, anzi, in questi giorni sta facendo registrare numeri da record.



ABBONAMENTI ALLE STELLE - Nel giro di pochi giorni, infatti, il Catania ha registrato un numero esorbitante di abbonamenti per la stagione ormai alle porte: tanto che in poco più di 48 ore sono state staccate quasi 12mila tessere. Cifre da club di Serie A, per una tifoseria che continua a dimostrarsi tra le più calde e appassionate d'Italia e che ha subito risposto presente alla chiamata della propria squadra del cuore.



FUTURO - A poco meno di una settimana dall'inizio del campionato, sembra esserci ancora ampio margine per ritoccare il numero verso l'alto e portare a casa il primato di presenze stagionali allo stadio. Un amore enorme per un club che è alla ricerca di se stesso dopo anni di oblio e delusioni: perché il Catania merita altri palcoscenici, così come il suo tifo. Questa sarà una stagione interlocutoria, ma l'obiettivo è quello di provare a ripercorrere le orme del Palermo, per tornare quanto prima ai panorami più importanti d'Italia.