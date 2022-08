E’ arrivata oggi, il giorno dopo la sentenza che ha escluso ufficialmentedalla Serie C, la comunicazione ufficiale dei gironi della prossima stagione. Le due nuove entrate, come ampiamente preannunciato, sono, entrambe inserite nel Girone B, con slittamento del Pescara nel raggruppamento del sud.. Una decisione che i due club avevano provato a contestare, ma che non ha portato i frutti sperati. Il club piemontese, neo-retrocesso dalla Serie B, entra così di diritto nel(nonostante un mercato decisamente sotto tono fino a questo punto).Con l’uscita dei gironi, è arrivato anche il momento di stilare la lista delle principali pretendenti alla vittoria. Nell’A, inevitabilmente, a contendersi la vittoria saranno, che difficilmente troveranno squadre in grado di contrastarle sul lungo periodo. Avvincente anche la lotta nel Girone B, connelle gerarchie di inizio anno. Al sud invece sembra essere una questione a quattro tra Catanzaro, Crotone, Avellino e Pescara, fresco di cambio gruppo.Albinoleffe, Arzignano, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.: Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Piceerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese.