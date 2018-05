La Lega Pro ha reso noti gli orari di inizio dei match validi per i playout di Serie C. Le gare d'andata si disputeranno sabato 19 maggio, quelle di ritorno il 26.



ANDATA 19 MAGGIO



GIRONE A

Cuneo - Gavorrano ore 18:00

GIRONE B

Vicenza - Santarcangelo ore 16:00

GIRONE C

Racing Fondi - Paganese ore 16:00



RITORNO 26 MAGGIO



GIRONE A

Gavorrano - Cuneo ore 18:00

GIRONE B

Santarcangelo - Vicenza ore 18:00

GIRONE C

Paganese - Racing Fondi ore 17:00