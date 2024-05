Serie C, Fase Nazionale dei playoff: date e orari del Primo Turno

Con una nota ufficiale che laha reso noti gli orari delle gare delche si giocheranno su doppio confronto: le gare di andate sono in programma martedì 14 maggio, quelle di ritorno sabato 18.IL REGOLAMENTO - Come da regolamento, "il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento".

GARA 1PERUGIA - CARRARESE --> ore 20.30 Stadio “Renato Curi”, PerugiaGARA 2TARANTO – L.R. VICENZA --> ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, TarantoGARA 3TRIESTINA - BENEVENTO --> ore 21.00 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste (diretta Rai Sport)GARA 4JUVENTUS NEXT GEN - CASERTANA --> ore 20.30 Stadio “Giuseppe Moccagatta”, AlessandriaGARA 5ATALANTA U23 - CATANIA --> ore 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)GARE DI RITORNO – SABATO 18 MAGGIO 2024*

GARA 1CARRARESE - PERUGIA --> ore 20.30 Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara (MS)GARA 2L.R. VICENZA - TARANTO --> ore 20.30 Stadio “Romeo Menti”, VicenzaGARA 3BENEVENTO - TRIESTINA --> ore 20.30 Stadio “Ciro Vigorito”, BeneventoGARA 4CASERTANA - JUVENTUS NEXT GEN --> ore 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, CasertaGARA 5CATANIA – ATALANTA U23 --> ore 20.30 Stadio “Angelo Massimino”, Catania* si rende noto che per esigenze televisive una delle gare di ritorno del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale in programma il 18 maggio 2024, sarà posticipata, con successivo comunicato ufficiale, alle ore 21.00.