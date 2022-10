Tutti si aspettavano un grande inizio di stagione del nuovo Cesena targato USA. Tutti erano certi che la Virtus Entella si sarebbe giocata fin dalle prime battute lo scettro di regina del campionato. Tutti contavano di godere di una bellissima sfida a tre con la Reggiana per la promozione diretta. E invece in questi primi mesi di Girone B le sorprese sono state tante. Perché in vetta c’è sì la Reggiana, unica ad aver tenuto fede alle aspettative per il momento, ma in compagnia di una assoluta Cenerentola che sta dimostrando sul campo di meritare il massimo rispetto di tutti.



RISULTATI - Parliamo ovviamente del Fiorenzuola (l'esultanza di Stronati nella foto tratta dalla pagina Facebook del club), che in queste prime battute di stagione si è ritagliato un posto da assoluto protagonista. Lo dicono le sei vittorie messe a referto nei primi otto turni di campionato, lo dicono i cinque successi consecutivi messi a referto nelle ultime cinque, compreso il clamoroso 5-0 rifilato alla Reggiana. Lo dicono i numeri di una squadra che ha segnato quanto le migliori del girone e subito quanto le più solide. Indicatori importanti per una squadra che ha ottenuto con il lavoro sul campo l'attenzione di avversari e addetti ai lavori. BUDGET - Il tutto con uno dei budget più bassi dell'intero campionato. Ad ulteriore testimonianza di come nel calcio, soprattutto al giorno d'oggi, sono le idee a fare la differenza. Non sempre il denaro è condizione necessaria per stare ai vertici di una classifica. Lo sta dimostrando ampiamente il Fiorenzuola, la più bella favola della Serie C, primo davanti a tutte le grandi e con il solo obiettivo di continuare a sognare. Senza pressioni e senza vincoli. Seguendo quella che è l'anima più pura dello sport.