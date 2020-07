Dopo Monza, Vicenza e Reggina, questa sera si conoscerà il nome del quarto club che lascerà la Serie C per respirare la prossima stagione, la Serie B. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Reggiana, alle 20.45, affronta il Bari. Finale playoff, partita secca, nessuna possibilità di rimediare a un passo falso: chi vuole tornare in B deve portare a casa la partita.



IPOTESI RIGORI - Dopo aver eliminato il Potenza, pareggiando 0-0, la Reggiana, in semifinale, ha avuto la meglio sul Novara, vincendo 2-1. Il Bari, invece, ha pareggiato contro la Ternana e vinto ai supplementari contro la Carrarese. In caso di pareggio e nuovi extra time, si andrà ai calci di rigore, che vedrà sicuri protagonisti Venturi, portiere della Reggiana, e Antenucci: il primo ha ipnotizzato Carlos Franca del Potenza, il secondo ha realizzato il gol dagli 11 metri contro la Ternana.



I SINGOLI - In casa Reggiana occhi puntati su Augustus Kargbo, autore di 8 gol e 6 assist in stagione, di proprietà del Crotone e nato a Freetown in Sierra Leone, decisivo nella vittoria sul Novara. In casa Bari, invece, Mirco Antenucci è stato protagonista indiscusso della stagione, con 20 reti realizzati. Ma attenzione anche a Simone Simeri, 10 gol, 7 assist e fondamentale, dalla panchina, contro la Carrarese.



FORMAZIONI UFFICIALI

Reggiana: Venturi; Spanò, Rozzio, A. Costa; Libutti, Varone, Rossi, Favalli; Radrezza; Zamparo, Kargbo.



Bari: Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, F. Costa; Hamlili, Schiavone, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci.



Reggiana-Bari LIVE alle 20.45