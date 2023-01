Il mercato di Serie C si accende intorno a Diego Gambale. L'attaccante classe 1998 ha totalizzato tre gol e due assist in otto partite, ha iniziato la stagione giocando qualche spezzone di gara guadagnandosi il posto da titolare a suon di prestazioni positive. Ora su Gambale ci sono Juve Stabia, Gubbio, Rimini, Ancona, Renate e Carrarese. Tutte squadre che per trattarlo dovranno sedersi a parlare con il Montevarchi, proprietario del cartellino, e con l'Avellino che in estate l'aveva preso in prestito con diritto di che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento di Gambale, la formula sarebbe sempre un prestito con riscatto.