Serie C Girone B, i verdetti: la Fermana retrocede in D, si salvano Ancora ed Entella. Juventus U23 ai playoff

Va in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season del- Già da tempo promosso direttamente in Serie B il Cesena capolista, che con 30 vittorie sfiora i 100 punti, ai playoff vanno in quest'ordine:Retrocedono direttamente in Serie D, ultima in classifica, e, per la distanza di 11 punti con l'sedicesimo, che si salva così come l'Derbynell'unico playout.

promosso in Serie Bal secondo turno della fase nazionale dei playoffal primo turno della fase nazionale dei playoffal secondo turno della fase dei gironi dei playoffal primo turno della fase dei gironi dei playoff, da testa di serieal primo turno della fase dei gironi dei playoff, da non testa di serieai playout da testa di serieai playout da non testa di serieretrocesse in Serie D