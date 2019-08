Gol e spettacolo al Partenio. Avellino-Catania finisce 6-3 per i rossazzurri: dopo 30' è già 2-0 per la squadra di Camplone con le reti di Di Piazza e Lodi, primo tempo chiuso dalla rete di Albadoro che ha accorciato per l'Avellino. Nella ripresa si scatena il Catania: prima segna ancora Di Piazza, poi Welbeck, Mazzarani e Bucolo. I biancoverdi provano a riprenderla con una doppietta di Paolantonio ma non basta. Il Catania sorride, l'Avellino esce a testa bassa. Ma che spettacolo.