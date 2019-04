Episodio singolare accaduto ieri negli ultimi minuti di Sambenedettese-Gubbio, match della penultima giornata di Serie C Girone B finito 3-1 per i padroni di casa. L'assistente Francesco Santi, della sezione di Prato, ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Poiché in C non c'è il quarto ufficiale, l'arbitro, Andrea Colombo di Como, ha deciso di sostituire l'infortunato assistente con il team manager della Sambenedettese. Ciò ha scatenato le ire della squadra ospite, allora il direttore di gara ha deciso di attuare una sorta di par condicio: via anche il secondo assistente Stefano Lenza (sezione di Firenze), al suo posto il preparatore atletico del Gubbio.