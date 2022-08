. Solo a quel punto si potrà procedere con il sorteggio dei calendari che, di fatto, daranno inizio alla stagione. La prima di campionato, infatti, è stata fissata per il, in ritardo di una settimana rispetto al programma originario. Lo slittamento, inevitabile, ha suscitato le, che a poche settimane dall’avvio previsto (con la Coppa Italia che sarebbe dovuta andare in scena già questa settimana) hanno visto rimandare l’inizio della stagione.Non solo, perché anche il presidente della Lega Pro, in un’intervista a Il Corriere Adriatico, ha parlato delle problematiche legate a questi ritardi. Ecco le parole di Ghirelli: ‘’, c’è grande delusione per come sono andate le cose. Tutto ci si poteva aspettare meno che uno slittamento di questa portata in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato. L’ultimo campionato aveva portato una ventata di ottimismo in direzione delle regole, dell’unione e della collaborazione tra club. I calendari, comunque, dovrebbero essere. In uno di quei giorni procederemo, sperando di non trovarci di fronte a delle modifiche e di rimanere alle sessanta partecipanti.. Ci sono squadre che hanno rivisto i piani di allenamento, altre che hanno stravolto la programmazione. Si recupererà subito l’inizio del campionato, attualmente fissato per il 4 settembre, potenzialmente anche nella settimana successiva. Ad ogni modo si giocherà un turno infrasettimanale in più rispetto a quelli che avevamo intenzione di programmare, anche qui ci saranno perdite d’incasso’’.