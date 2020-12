Uno scenario che, di settimana in settimana, sembra farsi sempre più complicato: un po' per la presenza di un'altra squadra che viaggia a velocità decisamente più sostenuta, un po' perché lo stesso, e anche in questa stagione la sensazione è che la Ternana possa fare lo stesso. Gli uomini di Lucarelli (pur con una partita in più) hanno già nove punti di vantaggio sul Bari, oltre a numeri decisamente migliori:Insomma, per la famiglia De Laurentiis l'obiettivo dichiarato della promozione diretta è, con la paura di dover tornare a giocarsi il tutto per tutto nella roulette dei playoff che spaventa non poco., finalmente tornata a fare la voce in grossa in campionato dopo un avvio da incubo. Testa della classifica che rallenta, col Renate che non va oltre il pareggio contro l'Olbia, e permette a Pro Vercelli e Como di rientrare in corsa., che con una vittoria nell'ultimo turno si sarebbe portata addirittura al secondo posto, in quella che continua ad essere un'apertissima corsa alla B.e agguanta il treno delle prime col settimo risultato utile consecutivo. In vetta ilsi riprende il primato, portandosi a +2 sul Padova fermato dalla Triestina nel big match di giornata. Prosegue invece il momento negativo del, che dopo essere partito con ottimi risultati porta a casa il quarto pareggio consecutivo e vede allontanarsi di un altro punto la zona playoff.(Antenucci nella foto di sscbari.it),. Terzo successo consecutivo per il Foggia, a sua volta in un ottimo momento, che si porta a -2 dal secondo posto del Teramo. Classifica che, eccezion fatta per una Ternana pressoché irraggiungibile, resta molto compatta e alla portata di tante squadre, compreseche grazie ai rispettivi successi nell'ultimo turno fanno un