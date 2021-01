Il girone d'andata di Serie C si è chiuso nel weekend confermando la supremazia di, ufficialmente campioni d'inverno, anche se entrambe avevano già ipotecato il titolo da diverso tempo. Sia le Pantere che gli uomini di Lucarelli, infatti, hanno vissuto una prima parte di stagione di altissimo profilo, staccando le dirette concorrenti e guadagnandosi il ruolo di favorite per la vittoria finale. In particolar modofino a questo punto, sia per i risultati che per il gioco espresso che, con ogni probabilità varranno la Serie B alla fine del campionato.Ben diversa, invece, la situazione del Girone B, nel qualea causa della sorprendente sconfitta contro la Virtus Verona. Ne ha approfittato il Sudtirol,. Questo però non basta a regalare agli uomini di Vecchi il titolo di campioni d'inverno, perché c'è ila -1 che deve ancora recuperare una partita e che, quindi, potrebbe operare un ulteriore sorpasso in quello che è il. I valori di forza del B, infatti, restano ancora tutti da scoprire,e la lotta che si preannuncia equilibrata e bellissima.Proprio nell'ultimo turno i campioni d'inverno hanno rallentato pareggiando per 1-1 con la Lucchese e permettendo al Como di tornare a -5 (con una partita da recuperare)., 0-0 con la Pro Patria, in una partita che doveva portare al cambio di passo per tenere il ritmo con le prime due e che invece ha solo. Solo X anche per la, che sale comunque a quota 29, a -3 dal terzo posto della Pro Vercelli in una prima parte di stagione che si può definirecome alcuni si aspettavano.Vincono, perdono Modena e Sambenedettese, con le posizioni che iniziano a sgranarsi leggermente. Ora, ma la classifica resta comunque molto corta. Da rimarcare il percorso del Cavalluccio, alla settima vittoria esterna in campionato e all'undicesimo risultato utile consecutivo:, pronto a tornare nel calcio che conta a stretto giro di posta.. Gli uomini di Lucarelli restano a +8 sul Bari, a distanza di sicurezza, con il club di De Laurentiis che sembra destinato ad un altro deludente secondo posto, maturato dopo troppi passi falsi per una big del campionato che mirava a dominare il campionato.che supera il Foggia sia in campo che in classifica, poratndosi a ridosso del terzo posto dell'Avellino.che dopo quattro risultati utili consecutivi perde contro la Virtus Francavilla e perde l'occasione di agguantare la Turris.