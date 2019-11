Dopo il doppio scivolone nei derby con Modena e Imolese il Carpi ha rialzato la testa e si è rimesso in marcia: la squadra allenata da Giancarlo Riolfo ha vinto quattro partite di fila e, complice un inciampo della capolista Vicenza, ha portato a quattro punti il distacco dalla vetta. Il ruolino recente degli emiliani, che grazie agli 11 gol segnati nelle quattro vittorie di fila sono diventati il miglior attacco del torneo, li proietta in alto nelle scommesse su chi arriverà primo nel Girone B della Serie C: sono la terza opzione, a quota 6,00 secondo gli analisti, come riporta Agipronews In testa c'è la capolista Vicenza, a 2,50, seguita dal Padova, a 32 punti come il Carpi e dato a 3,50. La situazione potrebbe però ribaltarsi nei primi incontri girone di ritorno, quando il Carpi affronterà una dopo l'altra le due formazioni che lo precedono in tabellone. Alla terza giornata ci sarà lo scontro con la capolista, fuori casa, alla quarta la sfida interna contro il Padova.