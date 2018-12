Il turno infrasettimanale di Serie C si è chiuso con diversi risultati importanti, su tutti le vittorie di. Se per i bianconeri, però, si parla di una vittoria estremamente preziosa, visto il momento di crisi che prosegue da oltre un mese, lo stesso non si può dire dei siciliani.. Perché l’1-0 striminzito rifilato ad una Virtus Francavilla in grande crisi (quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque) non permette agli etnei di superare il momento negativo dell’ultimo mese.. Ecco perché già il prossimo turno contro la Sicula Leonzio (che sta vivendo un momento decisamente simile a quello della Virtus Francavilla) potrebbe essere decisivo per il futuro della squadra e, soprattutto, di Andrea Sottil, accolto da eroe in estate e ora tra i principali imputati di questo deludente avvio di stagione del Catania.Come anticipato dal Corriere dello Sport, infatti,. I risultati, però, sono la croce di tutti gli allenatori, anche dei più stimati; ecco perché in caso di sconfitta contro la Sicula Leonzio c’è il fortissimo rischio di un terremoto in casa Catania. Al momento, però, è impossibile parlare di nomi perché la società ha deciso di mantenere ferma la propria posizione (almeno di facciata) di fiducia all’allenatore. Sottil sarà lasciato libero di lavorare fino altermine della partita, poiImportante sottolineare anche che dagli ambienti etnei trapela una grande voglia di mettere mano alla squadra durante il mercato di gennaio. I primi nomi circolati sono quelli di, ma le ambizioni etnee non si fermano qui e la dirigenza è già al lavoro su diversi profili da Serie B ancora top secret. Si preannuncia un mese di grandi transizioni in casa Catania, con la vetta della classifica sempre più lontana, ma la volontà fermissima della società di partire alla rincorsa della Juve Stabia e della Serie B.Importantissimo colpo esterno della Juventus U23 che sbanca Olbia e porta a casa tre punti d’oro che permettono ai bianconeri di allontanarsi dalla zona calda della classifica e riportare un po’ di serenità in uno spogliatoio che era apparso incapace di reagire dal punto di vista mentale nelle ultime settimane. In vetta si registra il doppio stop di, bloccate sul pareggio rispettivamente dacon le distanze in vetta che rimangono quindi invariate. Anche e soprattutto per la sconfitta dell’o, che cade a sorpresa sul campo dellae perde l’occasione di riportarsi a -2 dal primo posto.: Gozzano-Carrarese 1-1; Entella-Pro Patria 0-1; Siena-Albissola 4-1; Pro Piacenza-Arezzo 2-1; Olbia-Juventus U23 0-1; Pistoiese-Pontedera 0-1; Pisa-Arzachena 2-0; Alessandria-Novara 1-1; Cuneo-Piacenza 0-0; Lucchese-Pro Vercelli 1-1.: Carrarese 31; Piacenza* 30; Arezzo, Pro Vercelli**, Pontedera 26; Pisa* 25; Entella****** 22; Siena** 21; Pro Patria 20; Cuneo* 19; Novara* 18; Gozzano, Juventus U23 17; Pro Piacenza**, Alessandria 15; Olbia* 14; Albissola 12; Pistoiese**, Arzachena 11; Lucchese* 9.Prosegue la stagione da sogno dell’che si impone sul complicatissimo campo della, portandosi al sesto posto da neopromossa. Un risultato importante che permette ai romagnoli di portarsi a sette lunghezza dalcapolista. E proprio i friulani, vincenti sul campo del, si stanno imponendo sempre più come padroni del girone., infatti, i neroverdi hanno allungato sulle inseguitrici, portandosi asulla Fermana, uscita vincente dal big match con la Triestina, e candidandosi al ruolo di pretendente numero uno per la promozione diretta.: Gubbio-Vicenza 2-0; Rimini-Monza 1-0; Teramo-Pordenone 0-2; Ravenna-Virtus Verona 0-1; Giana Erminio-Renate 0-1; Fermana-Triestina 1-0; Feralpisalò-Imolese 0-1; Fano-Vis Pesaro 0-0; Südtirol-Ternana 2-1; Albinoleffe-Sambenedettese 0-0.: Pordenone 32; Fermana 27, Triestina, Ternana*, Vis Pesaro 26; Imolese, Feralpisalò 25; Vicenza 24; Ravenna 23; Südtirol 22; Rimini 21; Monza 20; Sambenedettese* 19; Gubbio 17; Teramo, Fano 16; Renate 15, Giana Erminio 15; Virtus Verona 12; Albinoleffe 12.grazie al successo sulla. Un percorso straordinario quello dei campani che in 15 giornate (una partita da recuperare) hanno. Juve Stabia che appare quindi lanciatissima verso la vittoria di quello che doveva essere il girone più combattuto della Serie C e si è rivelato essere solo il parco giochi dei campani, con buona pace di. Soprattutto per il Trapani che con il pareggio sul campo del Potenza si è visto raggiungere non solo dal Catania ma anche dal. Andamento a rilento per le inseguitrici, che stanno stendendo un vero e proprio tappeto rosso ai piedi della Juve Stabia, sempre più imprendibile.: Siracusa-Casertana 0-0; Juve Stabia-Sicula Leonzio 4-0; Paganese-Matera 2-2; Reggina-Cavese 0-3; Potenza-Trapani 1-1; Rende-Rieti 2-1; Monopoli-Vibonese 1-0; Catania-Virtus Francavilla 1-0.: Juve Stabia* 38; Rende 30; Catanzaro**, Catania**, Trapani* 27; Monopoli** 24; Potenza*, Casertana*, Vibonese* 22; Cavese**, Sicula Leonzio 18; Reggina** 17; Siracusa*, Bisceglie* 14; Virtus Francavilla**, Rieti* 13; Matera* 7; Viterbese*******, Paganese* 5.