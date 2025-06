Serie C, il Foggia si iscrive al campionato. Il presidente: "Patrimonio da difendere, basta divisioni"

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Bari, Nicola, il patron del, club in amministrazione giudiziaria che come ha evidenziato l'avv. Michele La Forgia che nell'eventuale processo si costituirà parte civile nei confronti dei quattro soggetti arrestati per le minacce e intimidazioni all'indirizzo dell'ex presidente dimissionario e dei vertici societari, l'imprenditore barese ha ribadito la volontà di vendere il club, annunciando che iscriverà la squadra al prossimo campionato di serie C: "Abbiamo trovato l'intesa oggettiva per non far sparire il calcio a Foggia e per l'ennesima volta faccio un gesto nei confronti della tanta tifoserie per bene che Foggia ha, della tanta gente perbene, che merita innanzitutto il mio rispetto".

"Non è più il momento delle divisioni ma di unione. Foggia è un patrimonio che ha bisogno di essere difeso con l'amore e con i denti. Il 31 marzo c'è stato un mancato pagamento figlio delle intimidazioni e non dell'impossibilità ad onorare l'impegno con i nostri ragazzi, che discuteremo il prossimo 19 giugno. Su questa vicenda c'è stato molto da dire ma comprendo che non potevate sapere fatti di cui non eravate a conoscenza".