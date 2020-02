Il Monza (foto da monzacalcio,com) di Berlusconi e Galliani continua a macinare successi su successi in Serie C, con i numeri di questa stagione che certificano il grande lavoro fatto dalla dirigenza, capace di allestire una rosa nettamente più forte rispetto a tutte le altre del Girone A, e non solo. Il percorso del Monza, fino a questo punto del campionato, è sempre apparso in discesa, con la squadra che, eccezion fatta per qualche inevitabile battuta d'arresto, ha sempre risposto alla grandissima sul campo. E a confermare l'ottimo lavoro del club e di giocatori e allenatore ci sono numeri davvero straordinari: il Monza, infatti, può vantare il miglior attacco (49 gol) e la miglior difesa (13) non solo del Girone, ma di tutto il campionato. Non solo, perché grazie al successo per 4-0 nel derby col Lecco, il Monza è salito a quota 59 in classifica, staccando di addirittura 17 punti il Pontedera secondo. Numeri clamorosi, che descrivono alla perfezione una stagione straordinaria destinata a concludersi con l'inevitabile promozione in Serie B, primo step di un progetto estremamente ambizioso.



'IN A TRA 18 MESI' - E a confermare che le intenzioni della proprietà sono più che serie è lo stesso Adriano Galliani, intercettato a margine dell'evento Under for the Heart: ''Monza-Milan? Speriamo di parlarne dalla stagione 2021/22. Quando non c’è concomitanza con il Monza io non perdo mai una partita del Milan. Secondo lei dopo 31 anni da AD del Milan posso non avere nel cuore i colori rossoneri? Salto come un grillo ed esulto come prima, sono rimasto lo stesso. In casa col Toro, al gol del 3-2 di Calhanoglu mi sono abbracciato con Massaro come ai vecchi tempi. La passione non cambia. L’obiettivo del Monza è di tornare in Serie A in 18 mesi. Io credo che nella vita bisogna aver chiaro cosa vuoi, poi puoi anche non raggiungerlo. Il presidente Berlusconi e io abbiamo chiaro cosa vogliamo fare: portare il Monza in A il primo luglio del 2021''.



GIRONE A - Se il Monza continua a volare, non si può dire lo stesso delle sue dirette inseguitrici: il Pontedera, infatti, non va oltre lo 0-0 contro la Juve U23, il Renate si ferma a Olbia in un altro match a reti inviolate e la Carrarese viene travolta 4-1 dalla Giana Erminio. La fuga della prima della classe, quindi, sembra sempre più inarrestabile, con buona pace di un gruppo di rivali che, per quanto competitive, non sono riuscite a dimostrarsi capaci di creare una vera alternativa al Monza in un girone che è oggetto di una vera e propria dittatura.



Risultati: Monza-Lecco 4-0; Carrarese-Giana Erminio 1-4; Alessandria-Pianese 0-0; Olbia-Renate 0-0; Pro Patria-Robur Siena 0-0; Albinoleffe-Arezzo 1-1; Pontedera-Juventus U23 0-0; Pergolettese-Novara 2-2; Como-Pistoiese 1; Gozzano-Pro Vercelli 0-1.



Classifica: Monza 59, Pontedera 42, Renate 40, Carrarese 39, Robur Siena 37, Novara 35, Albinoleffe 34, Alessandria 34, Arezzo 32, Pistoiese 32, Como 31, Pro Patria 31, Juventus U23 29, Pro Vercelli 28, Lecco 25, Pianese 23, Pergolettese 21, Giana Erminio 20, Gozzano 19, Olbia 16



GIRONE B - Il Vicenza capolista si ferma a sorpresa in casa contro il Gubbio, 0-0, e perette alla Reggio Audace di accorciare ancora e portarsi a -5. Gli emiliani, infatti, hanno avuto ragione del Fano e sono saliti a quota 51 in classifica. Si ferma anche il Carpi, 2-2 sul campo del Rimini, che vede avvicinarsi pericolosamente Sudtirol e Padova in una classifica sempre più corta sia per quel che riguarda la lotta al primo posto, sia nelle altre posizioni di spicco.



Risultati: Imolese-Ravenna 1-1; Sudtirol-Arzignano Chiampo 5-0; Rimini-Carpi 2-2; Triestina-Vecomp Verona 0-0; Padova-Vis Pesaro 4-0; Reggio Audace-Fano 2-1; Piacenza-Cesena 1-1; Vicenza-Gubbio 0-0; Feralpi Salò-Modena 2-1; Sambenedettese-Fermana 0-0



Classifica: Vicenza 56, Reggio Audace 51, Carpi 47, Alto Adige 45, Padova 43, Feralpi Salò 40, Piacenza 38, Modena 34, Sambenedettese 33, Triestina 33, Vecomp Verona 29, Vis Pesaro 26, Cesena 26, Gubbio 25, Ravenna 24, Fermana 23, Imolese 22, Arzignano Chiampo 21, Fano 18, Rimini 16



GIRONE C - Prosegue il bellissimo duello a distanza tra Reggina e Bari, ancora separate in classifica da 6 punti. Gli amaranto infatti portano a casa tre punti fondamentali contro la Vibonese grazie alla rete su rigore di Denis, sempre più trascinatore dei calabresi. Vince anche il Bari di Antenucci, che resta in scia in attesa di eventuali passi falsi della capolista che, però, sembra aver ritrovato l'entusiasmo dopo un mese di difficoltà. Chi perde terreno, invece, è la Ternana bloccata a sorpresa dalla Sicula Leonzio in casa. Vince il Monopoli, ancora agganciato al treno delle prime, con il sogno di arrivare a chiudere la stagione al secondo posto che resta vivo.



Risultati: Paganese-Cavese 0-0; Bisceglie-Avellino 1-1; Catania-Monopoli 0-2; Casertana-AZ Picerno 1-1; Teramo-Rende 3-0; Potenza-Rieti 1-1; Ternana-Sicula Leonzio 0-0; Vibonese-Reggina 0-1; Bari-Virtus Francavilla 2-0; Catanzaro-Viterbese 4-0.



Classifica: Reggina 56, Bari 50, Ternana 48, Monopoli 47, Potenza 45, Catanzaro 38, Teramo 37, Catania 33, Cavese 32, Viterbese 32, Virtus Francavilla 30, Paganese 30, Casertana 29, Avellino 29, Vibonese 28, AZ Picerno 25, Bisceglie 18, Rende 15, Sicula Leonzio 13, Rieti 12.