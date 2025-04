Serie C, il Rimini di Antonio Buscé fa la storia: 0-0 con la Giana Erminio, la Coppa Italia è sua

Alla Giana Erminio, che a sua volta non aveva mai preso parte alla finale di questa competizione, non basta una prestazione di sostanza soprattutto nel match d'andata. E così, autore dell'unico goal nel doppio confronto.Napoletano, prodotto del settore giovanile azzurro ed esordiente in prima squadra nella stagione 2020/2021 sotto la gestione di Gennaro Gattuso, l'attaccante classe 2002 è stato anche il giocatore più pericoloso di questa finale di ritorno, che soprattutto nel corso del secondo tempo ha offerto al Rimini di Buscé un paio di occasioni concrete in contropiede, a differenza di un primo tempo maggiormente equilibrato.Per effetto dell'attuale situazione di classifica, a tre turni dalla conclusione della stagione regolare,Per quanto riguarda la Giana Erminio, si chiude con una sconfitta a testa alta lo straordinario percorso in coppa, nel corso del quale ha eliminato corazzate come Juventus Next, Entella ed Avellino. I lombardi potranno proseguire l'inseguimento ai playoff, cercando di difendere il momentaneo ottavo posto nella classifica del girone A.