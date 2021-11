nella sfida tra Legnago e Seregno, che da semplice partita di Serie C si è trasformata ininiziata in campo e proseguita fuori. Il successo della squadra ospite, arrivato nonostante una, è maturato in un pomeriggio assurdo, nel quale il calcio è diventato quasi una comparsa traIl Seregno, partito fortissimo, si è trovato sopra di due gol all'inizio della gara, salvo poi subire la rete del 2-1 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, poi, è accaduto davvero di tutto:. Situazione incredibile nella quale, però,nonostante le numerose occasioni.Le polemiche, ad ogni buon modo, non si sono esaurite sul rettangolo verde, perché: ''Difficile scrivere di una partita di calcio, quando si è assistito a tutt'altro. A uno, per essere precisi. Quello messo in campo - e fuori - da giocatori, tecnici e dirigenti del Seregno, peraltro. Urla, tuffi, sceneggiate, provocazioni, intimidazioni ai giudici di gara, perdite di tempo, offese al pubblico, panchina teleguidata dalla tribuna e chi più ne ha, più ne metta. Purtroppo, però, alla fine conta il risultato, e quello dice che il Seregno porta a casa i tre punti, vincendo 2-1 nonostante abbia finito la partita in 8 contro 11''.Il presidente del Seregno,, che ha annunciato di aver rinunciato alla propria carica, ha replicato in conferenza stampa alle accuse,''Non mi riconosco in questo sistema e non posso stare zitto. Per le mie critiche in queste settimane, mi sono stati chiesti 36mila euro di multa, quando il record precedente apparteneva a Claudio Lotito ed era di 30mila euro. Adesso, non essendo più tesserato, potrò continuare a parlare, ma senza più vedermi costretto a mettere mano al portafoglio. In questi pochi mesi in Lega Pro, ho ravvisato tante cose che non vanno in termini di bilancio, come un contratto televisivo che prevede i costi di produzione a carico delle società e con una commissione di 400mila euro. Ho perso il conto dei rigori che non ci hanno fischiato a favore e di quelli che ci hanno fischiato contro.. Siamo stati dipinti come attori e ci hanno accusato diin campo, ma. Poi magari alla fine c’è stata un po’ di lentezza nel riprendere il gioco, ma in otto eravamo comprensibilmente stanchi…, in termini di risultati sportivi e di strutture. Ringrazio i tanti che mi hanno manifestato affetto, ma ripeto che in questo sistema non mi diverto più e non intendo rimanere. Adesso, da uomo libero, farò le mie valutazioni su come andare a fondo di alcune situazioni che sono emerse''.