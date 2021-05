L'Alma Juventus Fano va in Serie D, si salva invece l'Imolese del presidente Lorenzo Spagnoli, l'ex Campioni a capo della squadra rossoblù. I romagnoli vanno avanti all'82esimo, poi restano in 10 per l'espulsione di Torrasi, coi marchigiani che trovano il pareggio, ma non vanno oltre l'1-1. Retrocede la squadra di Alessio Tacchinardi, dopo 5 stagioni in C; si salva, invece, l'Imolese.