Nel weekend di Serie C si è consumato uno dei risultati più sorprendenti del campionato, il tutto in una delle sfide dal fascino intrinseco più rilevante. Perché una sfida tra la Juventus e Berlusconi non potrebbe essere banale nemmeno se avvenisse tra i dilettanti. E infatti il match tra Monza e Juve U23 ha regalato grandissime emozioni e sorprese, con i giovani bianconeri che sono stati capaci di ribaltare il vantaggio iniziale della capolista grazie ad una doppietta del trentaquatrenne Marchi, grande ex di giornata. Un risultato incredibile che, in un certo senso, segna la fioritura del progetto del club torinese, che in questa stagione sta trovando quella continuità che un anno fa era mancata.



OBIETTIVI - La Juve, infatti, grazie al successo sul Monza ha agguantato al decimo posto la Pistoiese, che occupa l'ultima casella disponibile per accedere ai playoff. E non è un mistero che l'obiettivo dei ragazzi di Pecchia sia proprio quello di strappare un biglietto per le fasi finali del campionato; non solo, perché i bianconeri avranno anche la chance di giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Ternana, altra ancora di speranza nel caso in cui la qualificazione ai playoff non dovesse arrivare tramite il campionato. Insomma, rispetto allo scorso anno c'è stato un netto miglioramento, con la squadra che ha trovato una sua quadratura e sta iniziando a crescere in misura considerevole.



GIRONE A - Renate e Pontedera non approfittano dello stop del Monza e cadono a loro volta, rispettivamente contro Carrarese e Giana Erminio. E il trionfo sulle Pantere ha permesso al club toscano di portarsi a -1 dal secondo posto, in quella che sarà una bellissima corsa per l'unico obiettivo rimasto, visto che il Monza continua a vantare 17 lunghezze di distacco. Prosegue la sindrome da pareggio del Siena, alla quarta X consecutiva, 1-1 con la Pistoiese, che ha rallentato la rimonta dei bianconeri, ancora distanti 4 punti dal secondo posto.



Risultati: Monza-Juventus U23 1-2; Como-Olbia 0-1; Pro Patria-Arezzo 0-1; Albinoleffe-Novara 1-0, Pontedera-Giana Erminio 0-2; Pergolettese-Pro Vercelli 2-1; Alessandria-Lecco 2-1; Pistoiese-Siena 1-1; Carrarese-Renate 2-1.



Classifica: Monza 60, Renate 43, Pontedera 42, Carrarese 42, Robur Siena 39, Novara 38, Albinoleffe 38, Alessandria 37, Arezzo 36, Pistoiese 33, Juventus U23 33, Como 32, Pro Patria 32, Pro Vercelli 31, Lecco 28, Giana Erminio 26, Pianese 24, Pergolettese 24, Gozzano 22, Olbia 22.



GIRONE B - La capolista Vicenza non va oltre l'1-1 nella sfida interna con la Virtus Verona e vede avvicinarsi pericolosamente la Reggiana, 3-1 all'Arzignano. Il distacco in classifica tra prima e seconda si è ridotto a 4 punti, con la presenza del Carpi a fare da terzo incomodo a -5. Lotta ancora lunga dal potersi considerare conclusa, quindi, con tre squadre ancora ampiamente in corsa per strappare il biglietto vincente a fine stagione. Da sottolineare anche il colpaccio del Cesena nel derby sull'Imolese, vinto per 4-1 in trasferta, con i tre punti che permettono ai bianconeri i salire a quota 30 e distaccare la zona playout.



Risultati: Rimini-Modena 2-0; Triestina-Vis Pesaro 4-0; Sudtirol-Fano 2-0; Imolese-Cesena 1-4; Padova-Fermana 0-1; Carpi-Piacenza 3-0; Feralpisalò-Gubbio 3-3; Sambenedettese-Ravenna 1-2; Vicenza-Verona 0-0; Reggio Audace-Arzignano 3-1



Classifica: Vicenza 58, Reggio Audace 54, Carpi 53, Sudtirol Alto Adige 48, Padova 44, Feralpisalò 44, Piacenza 41, Triestina 37, Modena 37, Sambenedettese 33, Fermana 32, Virtus Vecomp Verona 31, Cesena 30, Gubbio 27, Ravenna 27, Vis Pesaro 27, Imolese 23, Arzignano 22, Rimini 20, Fano 18.



GIRONE C - Il redivivo Catania fa un bel regalo al Bari bloccando sullo 0-0 alla Reggina. Stop del quale Antenucci e compagni approfittano al volo con il rotondo 3-0 rifilato al Picerno. Vince anche il Monopoli, 3-0 al Teramo, che mantiene ancora acceso il lumicino delle speranze di rimonta. La sensazione però è che per il primo posto assisteremo ad un duello d'altri tempi tra Reggina e Bari, separate da 6 punti in classifica e con potenziali tecnici molto simili.



Risultati: Teramo-Monopoli 0-3; Vibonese-Viterbese 3-2; Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1; Catania-Reggina 0-0; Catanzaro-Casertana 1-1; Paganese-Rieti 3-1; Ternana-Virtus Francavilla 0-2; Avellino-Cavese 0-0; Bari-Picerno 3-0; Potenza-Rende 2-2.



Classifica: Reggina 60, Bari 54, Monopoli 51, Ternana 48, Potenza 46, Catanzaro 42, Catania 37, Teramo 37, Viterbese 35, Paganese 34, Francavilla 34, Cavese 32, Vibonese 32, Casertana 31, Avellino 31, Picerno 26, Bisceglie 19, Sicula Leonzio 19, Rende 17, Rieti 12.