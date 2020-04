, numero uno della Lega Pro, ha parlato a Vera Tv delle prospettive di ripartenza della stagione.e solo in un secondo momento si potrà scendere nuovamente in campo; il punto fermo, però, è che, in modo da evitare pericolosi contenziosi e, messo a durissima prova dal Coronavirus.Queste le dichiarazioni di Ghirelli: ''​Quando mi diranno che si potrà ricominciare, con il virus sconfitto o comunque attenuato, si potrà procedere.e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi.. Gravina ha detto che il campionato 2020/2021, se si dovesse iniziare a gennaio, verrà concentrato introducendo le necessarie riforme. In Serie C c'è un problema di costi, dobbiamo valutare il protocollo sanitario. Di fronte ad un problema del genere ho l'obbligo di mettere sul tavolo anche la riforma della Serie C''.L'idea, quindi, è quella di aspettare fino all'ultimo momento utile per concludere questa stagione,. L'ipotesi è quella di, quando si ipotizza una totale uscita dall'emergenza pandemica, e terminarlo prima di Natale. In questo modo, garantendo anche un allineamento con i Mondiali in Qatar 2022. Tutte ipotesi che confermano come le intenzioni delle istituzioni sportive siano quelle die, anzi, portarli a termine a costo di stravolgere il calendario tradizionale.