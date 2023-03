Derby con vista playoff tra Juve Stabia e Avellino, rispettivamente dodicesima e quattordicesima in classifica, distanti solo due punti a favore dei padroni di casa. Proprio la formazione di Castellamare di Stabia, reduce da tre sconfitte consecutive, è la favorita per gli esperti, in quota tra 2,53 e 2,55, mentre i lupi sono visti a 2,65. Sale a 3,10 il pari come nel match di andata. Al contrario del match di andata - terminato a reti bianche - per i bookie in quota prevale il Goal, a 1,80, sul No Goal visto a 1,87, mentre per il risultato finale in pole c’è l’1-1, a 5,75, seguito dall’1-0 a 7,50.