L’Atalanta è ormai prossima all’iscrizione della propria Under 23 in Serie C. Nella giornata di ieri, infatti, il club ha comunicato di aver depositato la domanda di ammissione agli organi competenti. Si tratta di un momento storico, considerato che è appena il secondo caso dopo quello della Juventus Next Gen, che giocherà regolarmente nel Girone A, mentre i giovani nerazzurri saranno impegnati nel B.



DIFFICOLTA’ - Come nel caso della Juve, anche all’Atalanta U23 servirà un fisiologico periodo di adattamento alla nuova competizione, considerate le rilevanti differenze tra il campionato Primavera e quello di C. A partire dalla fisicità e dall’esperienza delle squadre avversarie, che rappresenteranno un importante test per i talenti del vivaio atalantino. Ecco perché questa prima stagione dovrà essere di rodaggio, considerato anche il livello altissimo del Girone B, che conterà tante big come Cesena, Spal, Perugia e Virtus Entella.



AMBIZIONI - Questa prima stagione, quindi, difficilmente vedrà l’Atalanta U23 tra le protagoniste del Girone B. Un potenziale piazzamento playoff rappresenterebbe un risultato notevole, ma come già dimostrato dalla Juve Next Gen la priorità della seconda squadra non sarà quella di raccogliere risultati sportivi di livello, quanto piuttosto di formare talenti in modo che siano disponibili per l’utilizzo in prima squadra. In attesa dell’ufficialità, l’Atalanta ha iniziato a programmare: la Serie C avrà una nuova seconda squadra.