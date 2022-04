proprio mentre la stagione regolare volge al termine e si appresta a vivere il tanto atteso momento dei playoff.- e di una Serie C sempre più nel caos e sempre più al centro di cronache di questo tipo da da troppo tempo a questa parte.e sollevano evidenti dubbi ed interrogativi sui motivi che portino alla concessione di licenze a società pericolanti in partenza e al rinvio, ormai improrogabile, della riforma per la riduzione delle partecipanti alla Serie C.- La giornata di ieri è stata di attesa febbrile, mista ad angoscia, per gli appassionati calcistici catanesi, che fino al primo pomeriggio e al, hanno sperato che l'imprenditoreriuscisse nell'impresa di far cambiare idea ai curatori fallimentari del club, che avevano giudicato decaduta l'offerta di acquisto a causa del mancato pagamento integrale della cifra necessaria. Naufragata anche l'ipotesi di un contributo economico straordinario da parte della Lega Pro o della FIGC per consentire al Catania di concludere regolarmente il campionato - a partire da match contro il Latina, prevista per oggi -del ramo caratteristico d'azienda calcistica del Calcio Catania S.p.A". E come conseguenza diretta, il presidente federalenon ha potuto far altro che adottare il seguente provvedimento: "Il presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania Spa pronunciata dal Tribunale Civile di Catania - Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022 e della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania Spa, disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data,". Gli scenari che si aprono ora sono assolutamente inimmaginabili, perché se la speranza di una tifoseria sconvolta e tradita è quella di riuscire a ripartire almeno della Serie D, alla prova dei fatti bisognerà comprendere quali imprenditori possano risultare seriamente intenzionati a proporre un progetto economicamente e sportivamente solidi in questo contesto.- E alla beffa nella beffa per i sostenitori siciliani,Per effetto dell'esclusione del Catania, tche risulta così ridisegnata: Bari 71 punti, Palermo 63 punti (+1, una partita in più), Avellino 61 punti (+1), Catanzaro 58 punti (-2), Monopoli 55 punti (una partita in più), Francavilla 55 punti (una partita in meno), Foggia 48 punti, Monterosi 47 punti, Juve Stabia 44 punti (+3), Turris 43 punti (-1, una partita in meno), Picerno 43 punti (-1), Latina 41 punti (+1), Campobasso 40 punti (+1), Taranto 37 punti (+1), Messina 36 punti (+1), Potenza 32 punti (+1), Fidelis Andria 29 punti (+2), Paganese 26 punti, Vibonese 21 punti (+1), Catania escluso.- ne beneficiano Avellino e Palermo -nel caso in cui non accumulasse più di 8 punti di svantaggio nei confronti di chi la precede.