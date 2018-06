Sarà Cosenza-Siena la finale dei playoff di Lega Pro. Le due formazioni conquistano il pass per l'ultimo turno grazie al successo nel doppio confronto rispettivamente contro Sudtirol e Catania. I calabresi ribaltano lo 0-1 della gara d'andata e conquistano la qualificazione grazie al gol di Baclet e all'autorete in pieno recupero di Frascatore, che al 94' condanna la squadra altoatesina. Nell'altra sfida, il Siena batte al Massimino il Catania di Lucarelli ai calci di rigore: dopo l'1-0 dell'andata, i bianconeri vanno avanti con Santini, prima della rimonta firmata da Curiale e Lodi. Decisivo nella lotteria dei rigori l'errore di Mazzarani. L'ultimo atto è in programma sabato 16 giugno alle 20.45 allo Stadio Adriatico di Pescara.