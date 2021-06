Tutto come pronostico. Ma non senza soffrire. L'Alessandria elimina l'Albinoleffe e accede alla finale playoff di Serie C. Dopo il 2-1 esterno dell'andata, i grigi cadono 1-2 nei 90' al Moccagatta: apre Gabbianelli, pareggia il solito Arrighini, raddoppia Gelli. Ai supplementari il gol decisivo di Stanco.



In finale la formazione di Moreno Longo sfiderà il Padova, corsaro al Partenio di Avellino grazie a Della Latta.