Inizia a essere preoccupante la situazione della Juventus Next Gen, che per tanti motivi - già trattati ampiamente - sta incontrando moltissime difficoltà in questa nuova stagione di Serie C. Le ragioni del crollo sono molteplici e non tutte legate alle prestazioni, dalla difficoltà del girone, alla pesantezza delle trasferte rispetto al passato e non solo. Resta il fatto che ad oggi i bianconeri faticano a vedere la luce e, anzi, con la sconfitta patita nell'ultimo turno per mano della Carrarese, a +4 dalla Fermana fanalino di coda. Ma cosa accadrebbeI bianconeriche è riservato alle squadre di dilettanti.. La cosa però sarebbe più complessa, perché la Juve entrerebbe in graduatoria alle spalle di eventuali altre seconde squadre -- per via della retrocessione patita sul campo. Ecco perché per il club èe raggiungere sul campo la salvezza in modo da poter ripartire la prossima stagione con un piglio diverso.Non condivide le stesse difficoltàche vede sempre il sorprendentedavanti a tutti. Un impatto difficile da pronosticare quello dei nerazzurri, che alla prima tra i professionisti stanno offrendo prestazioni di altissimo livello e ottenendo risultati difficilmente pronosticabili alla vigilia., che stanno combattendo per tenere il ritmo di una provinciale divenuta big. Discorso simili può essere fatto per la, che continua a essere prima a sorpresa nel Girone C davanti alle due grandi favorite:. Insomma, è una Serie C piena di colpi di scena che, nel bene e nel male, stanno rendendo unica la stagione.