Delle squadre di, che in passato hanno calcato i campi più nobili del calcio italiano e che, al contrario, negli ultimi anni erano sprofondate nella, chi a causa di fallimenti, chi per colpa di crisi economiche e scelte sbagliate dal punto di vista tecnico. Ma ora sembra finalmente tornato il tempo delle big: delTutte realtà nobili del nostro calcio, che si stanno lentamente riprendendo lo spazio che avevano perso negli ultimi anni. A partire dae pronti a dare seguito agli importanti investimenti operati dalle rispettive proprietà. Ma anche: il Cavalluccio, secondo alle spalle della Reggiana, sembra aver ritrovato la compattezza degli anni migliori sotto la guida di Viali, mentre il Palermo continua a crescere e a candidarsi a un ruolo di rilievo questa stagione e, perché no, da protagonista assoluto nella prossima. E poi c'è il caso del, sulla carta la squadra più forte del Girone B, anche se ancora un po' in ritardo dal punto di vista della classifica. I Canarini, a loro volta reduci da anni di buio, hanno investito con forza per candidarsi al ritorno in B quanto prima e, nonostante risultati deludenti per ora,E forse questo è un primo timido segnale di come la base del calcio italiano stia provando ad uscire da una crisi che negli ultimi anni ha stritolato tutti i club indistintamente.