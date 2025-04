Serie C, la possibile data per il recupero delle gare rinviate per la morte di Papa Francesco: come cambia il calendario per i playoff

Laha sconvolto il mondo del calcio e anche la, così come tutti gli altri campionati calcistici d'Italia ha ordinato ildelle gare in programma oggi, lunedì 21 aprile e che avrebbero visto scendere in campo tutti i club delimpegnati in ben 10 gare. I vertici della lega stanno però già cercando di ridisegnare i calendari riprogrammando le partite con una deadline fondamentale che riguarda l'inizio del percorso dei playoff.Secondo quanto riportato da Sky la data più probabile e che sta venendo studiata in queste ore per il recupero delle gare del Girone B porta a

In questo caso le partite valide peraprile. In questo modo non servirebbe toccare il calendario già pianificato deiche partirebbero così regolarmente nelle date già stabilite con il primo incontro che prenderà il via domenica 4 maggio.