La Serie C è ripartita e, come spesso accade, lo ha fatto regalando diverse sorprese già alla prima giornata. Il weekend appena concluso, infatti, ha visto diversi passi falsi da parte di buona parte delle big del campionato - in tutti i gironi -. Il tutto per altro, in molti casi, contro avversari decisamente alla portata, almeno sulla carta. L’avvio di stagione della Serie C, però, è da sempre piùrispetto a quello dei campionati superiori, con partenze al rallentatore che finiscono poi per esplodere nella seconda parte del campionato:Si parte dal, favorito nel Girone A, incapace di andare oltre lo 0-0 nel debutto casalingo contro l’Albinoleffe. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai veneti, partiti coi favori del pronostico e già costretti a inseguire quelle che sulla carta erano considerate solo delle outisider,. Anche lanon va oltre il pareggio, ma la caratura dell’avversario -- giustifica il primo mezzo passo falso più di quanto possa avvenire col, fermato dalla Lucchese., che sono le veredi campionato. Il Cavalluccio è caduto sul campo dell’Olbia, giocando un primo tempo molto sotto tono, mentre i campani hanno fatto anche peggio, perdendo 2-0 in casa contro il Latina. Un avvio shock per molte delle big,