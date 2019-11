L'ultima vittoria, la settima consecutiva in campionato, per la Reggina è arrivata a tavolino, contro il Rieti. La sostanza però non cambia: gli amaranto restano l'unica imbattuta della Serie C e detengono ancora saldamente il comando della classifica. Hanno conquistato 37 punti in 15 giornate, dispongono del miglior attacco e della miglior difesa del campionato e, non da ultimo, sono diventati ormai da tempo i numeri uno nelle scommesse su chi arriverà primo nel Girone C a fine torneo. La loro quota è andata ulteriormente al ribasso dopo l'ultimo turno, passando da 2,00 a 1,80. Il primo rivale in quota è ancora il Bari, nonostante sia quinto in classifica e abbia otto punti di scarto dai calabresi: sui biancorossi si punta a 3,00 secondo gli analisti, come riportato da Agipronews. Buone notizie per gli amaranto arrivano anche dal calendario: sabato li attende il derby con il Rende, terzultimo in classifica. Sulla carta è una partita dai tre punti facili, dove la Reggina è strafavorita a 1,25 contro il 5,50 del pareggio il 10,00 piazzato sul blitz dei biancorossi.