È rimasta l'unica squadra ancora imbattuta in tutta la Serie C. Oltre a questo primato la Reggina può vantare anche un altro record da non sottovalutare: nelle prime 11 giornate di campionato ha fatto meglio di tutte le formazioni che in passato centrarono il salto di categoria. Ad esempio, la squadra allenata oggi da Mimmo Toscano ha surclassato per risultati - adeguando il numero di punti assegnati a ciascuna vittoria - quella portata B nel 1965 dal leggendario Tommaso Maestrelli. Lo stesso dicasi per le formazioni allenate poi da Nevio Scala (nel 1987-88) e da Giuliano Zoratti nel 1994-95. Dunque, gli analisti delle scommesse, nono potevano restare indifferenti dopo il successo di Monopoli, con cui i granata son balzati in testa alla classifica del Girone C. Al salto in alto in classifica è subito corrisposto un netto taglio verso il basso della quota sulla Reggina prima a fine campionato, passata da 4,50 a 3,50. Il favorito numero uno, a 2,25, resta sempre il Bari, contro cui, però, i granata avranno il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa, al Granillo, il prossimo 26 gennaio.