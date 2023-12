Appena dieci giorni fa, che aveva vissuto un mese orribile dal punto di vista dei risultati. E i dubbi sul tecnico erano esplosi più roboanti che mai: ‘Può ancora essere competitivo?’, ‘Non è ora di guardare al futuro e a un allenatore più giovane?’, ‘Siamo sicuri che Zeman abbia ancora in mano la squadra?’.. 2-1 in trasferta sul campo della Virtus Entella, poi 5-0 al Pontedera e 4-0 all’Olbia:e la sensazione che Zemanlandia sia ancora qui, ancora presente. Come lo è il suo tecnico, che con esperienza e caparbietà ha risposto ai critici coi risultati, inanellando un filotto di successi a suon di gol in pieno stile boemo. Quindi tutto risolto? Be’, non proprio. Perché il Cesena resta distante 12 punti, ma le tre vittorie consecutive danno nuova a linfa a. Una squadra quasi interamente ricostruita dalle proprie ceneri in estate è passata dal puntare alla salvezza al guidare la classifica davanti alle big. Compreso il Vicenza, principale accreditato alla promozione e superato nell'ultimo turno in uno scontro diretto che ha sancito l'affermazione definitiva del Mantova comeIl Pescara rientra e si prepara ad accorciare ulteriormente su almeno una delle due squadre di testa, perché nel prossimo turnosi sfideranno per capire in che direzione andrà il campionato. In caso di vittoria del Cesena, ci sarebbe l'allungo a +5 sulla seconda (già +12 sulla terza): un bottino che avrebbe il retrogusto di unaper la squadra, almeno sulla carta, più forte della categoria. Se invece dovesse essere la Torres a prevalere, a quel punto si verrebbero a creare le condizioni ideali per une senza esclusione di colpi.Bella la sfida serrata del girone del sud, che ad oggi è il più equilibrato, con appena sei punti a separare lasettimo. Da sottolineare, anche in questo caso, l'exploit del, che si inserisce nel solco di Mantova e Torres, paladine delle provinciali in grado di ribaltare i pronostici della vigilia e dimostrare che con programmazione e lavoro serio ogni traguardo è possibile.. Ma questa è un'altra storia...