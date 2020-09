Dopo diverse settimane di attesaAl centro della questione una presunta, con il giudice d'Appello che ha deciso, dopo aver attentamente valutato gli atti, diconfermando la sentenza di primo grado che infliggeva, e al Picerno, retrocesso all'ultimo posto della classifica della passata stagione, che ora valuterà se presentare un altro ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.Chi sorride in mezzo a questa vicenda,, è ilLa conferma ufficiale della promozione ha suscitato la gioia di tutto il mondo rossonero, con il presidente Felleca in testa: ''. Questa è una piazza straordinaria e io mi trovo molto bene: abbiamo uno stadio storico, un grande passato e tifosi molto vicini alla squadra. E' l'ambiente ideale per fare calcio''., quindi il tempo per le società inizia ad essere davvero poco. In queste settimane sono in programma diversi incontri per finalizzare il mercato, con molti cluba seguito del lungo stop dovuto al Covid-19, e le istituzioni che stanno cercando di limare i protocolli di sicurezza in modo che le squadre possano tornare a giocare in massima sicurezza, ma anche senza eccessive difficoltà logistiche.Sbloccato anche l'ultimo tassello, con la casella lasciata libera dal Bitonto che è stata occupata dal Foggia,i, originariamente in programma per lo scorso dieci settembre.