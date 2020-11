Pochi giorni fa si era parlato dei fantasmi del Bari, chesi è trovato a fare i conti con un'altra avversaria di altissimo livello nel proprio girone. E dopo lo scontro diretto con la Ternana (fonte foto: profilo Twitter Ternana) di domenica, questa sensazione è diventata una: perché i pugliesi sono crollati in casa contro la squadra allenata da Lucarelli, in questo momentoLa Ternana sta dimostrando partita dopo partita di essere una macchina quasi perfetta, con quasi. Otto vittorie, di cui, tre pareggi e zero sconfitte in campionato e ora anche il 3-1 rifilato al Bari in trasferta.e ora che il distacco è di sette punti sulle inseguitrici (anche se Bari e Teramo hanno rispettivamente una e due partite da recuperare) la sensazione è davvero che la il percorso per la Serie B sia segnato. Per il Bari, quindi, questa si preannuncia comecontinua a macinare risultati e a sorprendere, tenendo la testa della classifica in attesa dei recuperi che vedranno protagonista la, seconda a -2 e con due partite da recuperare. Resta a contatto anche la, che grazie al successo sul Livorno mantiene un ritardo di appena tre lunghezze sulla prima. Ottimo successo anche per, che grazie alla vittoria sul Piacenza rialza la testa portandosi al quinto posto., complice il pareggio del Perugia sul campo del Carpi. Vince anche la, nel big match contro la Triestina, e agguanta al terzo posto il Modena. Ottimo momento anche per il, giovanissimo esterno d'attacco arrivato in prestito dalla Fiorentina, autore di una rete ed un assist.Torna a vincere il, che affonda il, scivolato fuori dalla zona playoff, anche se con ben tre partite da recuperare. Sale invece il, che vince 2-1 con la Paganese e agguanta proprio gli etnei a quota otto punti in classifica., decisamente alla portata, almeno dal punto di vista tecnico, di entrambe le squadre, che saranno però chiamate ad un campionato di rincorsa dopo un avvio di stagione stentato.