Al netto dell'ormai nota querelle Lecco-Perugia, e in attesa di capirne i risvolti,Ricordiamo, infatti, che il Pordenone non ha presentato domanda di iscrizione al campionato, mentre il Siena è stato escluso per domanda incompleta e ha visto respingersi il ricorso, mentre il Brescia sarà riammesso in Serie B dopo che la Reggina è stata esclusa dalla cadetteria. Come da norme federali, i ramarri verranno sostituiti con una riammissione (Mantova primo in graduatoria), il Siena con una formazione U23 (Atalanta) mentre il Brescia darà via ai ripescaggi, che vedranno alternanza tra Serie D e Serie C.: il club lombardo aveva il problema legato allo stadio - situato dentro un centro sportivo attrezzatissimo e di primo livello, ma non conferme ai dettami della Lega Pro -, ma ha risolto con l' "Arena Civica Gianni Brera", per altro primo stadio della Nazionale italiana., la più giovane squadra italiana vincitrice dei playoff di Serie D,Nella serata di ieri, a poche ore dal termine per il deposito della domanda di ripescaggio in Lega Pro, con modalità irrituali, e secondo nostro giudizio con contenuti infondati e carenti di opportune verifiche documentali e strutturali, il CPV ha assunto la posizione di non poter “esprimere alcun parere al riguardo” dell’utilizzo dell’Arena Civica Gianni Brera per il Campionato Lega Pro 2023/24 e Coppa Italia di categoria.Come conseguenza di questa presa di posizione, di fatto, con grave pregiudizio per la nostra Società, è stato messo a rischio il sacrosanto diritto di ripescaggio dell'Alcione Milano al Campionato di Lega Pro.A seguito di immediata reazione della nostra società, con opportuna istanza di misure cautelari monocratiche urgenti, il Presidente del TAR della Lombardia – Milano, con decreto del 19 luglio 2023, n. 666, ha accolto immediatamente la richiesta della Società Alcione Milano Società Sportiva a r.l. di sospensione degli effetti pregiudizievoli del parere, o meglio dire del non parere, reso solo in data 17 luglio 2023, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in ordine all’utilizzo dell’Arena Civica Gianni Brera per il Campionato Lega Pro 2023/2024 e Coppa Italia di Categoria. In considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe, è stata inibita “l’esecuzione di provvedimenti che impediscano la partecipazione alla procedura” di ripescaggio.La Società Alcione Milano inoltre dichiara che quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport "Niente Alcione in serie C: l'Arena non è agibile" è un titolo destituito di ogni fondamento e gravemente lesivo nei confronti della nostra Società.L'Alcione Milano si attiene ai fatti e farà valere in ogni sede e in ogni grado i propri diritti sportivi e civili, onorando così la propria storia, i propri tesserati, la propria città di Milano, lo Sport e la mitica Arena Gianni Brera, grande simbolo sportivo e culturale della città Olimpica Milano".