Il mercato impazza e anche in Serie C iniziano a muoversi pedine importanti. Il nome più caldo di queste ore è quello di Stiven Shpendi, tra i più promettenti talenti dell'intero campionato. Il gioiellino del Cesena, autore di una stagione di livello assoluto alla prima da titolare tra i professionisti, è conteso da diversi club di A, con l'Empoli che nelle ultime ore ha piazzato un affondo che può rivelarsi decisivo.



IL PUNTO - Il Cesena per cedere il classe 2003 chiede non meno di 2 milioni di euro, a cui sommare anche una percentuale importante sulla futura rivendita. Sinonimo della grande fiducia che c'è da parte dei bianconeri nell'albanese, ma anche del fatto che su di lui è in atto una vera e propria asta dalla quale il Cavalluccio vuole ricavare il massimo. Non è un mistero, infatti, che sulle tracce di Shpendi ci sia anche la Juventus, da tempo interessata al suo profilo. I bianconeri, però, non hanno mai affondato, permettendo all'Empoli di inserirsi nella corsa e arrivare a un passo dalla chiusura.



AFFARE AI DETTAGLI - Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento del giocatore, che tra giovedì e venerdì è arrivato a garantire la cifra richiesta dal Cesena. Restano da limare solo gli ultimi dettagli per arrivare alle firme, ma già nei prossimi giorni l'Empoli si aspetta di ricevere il via libera per visite mediche e firma di rito. Il conto alla rovescia è iniziato: Stiven Shpendi è a un passo dalla Serie A, ma non dalla Juventus...