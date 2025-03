Serie C, Lucchese penalizzata: come cambia la classifica del Girone B

Una decisione pesante che a cambiare la classifica del Girone B, con la Lucchese che sprofonda nella zona playout: analizziamo cosa succede.- Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.Virtus Entella 64Ternana 60 (2 punti di penalizzazione)Torres 56Pescara 51Vis Pesaro 50Arezzo 46Pianese 44Pineto 42Rimini 40 (2 punti di penalizzazione)Pontedera 36Gubbio 34Ascoli 33Campobasso 33Carpi 33Perugia 32Lucchese 25 (6 punti di penalizzazione)Spal 25 (3 punti di penalizzazione)Legnago 22Milan Futuro 22Sestri Levante 20