Serie C: Milan Futuro, un punto a Campobasso

7 minuti fa



Pari utile soprattutto per il morale per il Milan Futuro, che resta penultimo in classifica ma aggancia il Sestri Levante e vede la zona salvezza distante quattro punti. Buona prova nel complesso per la squadra di Daniele Bonera, capace di reagire subito al gol dei padroni di casa dopo 7': Traoré serve l'assist per Stalmach, che trova il suo primo gol da professionista alla seconda partita.