Entusiasmo a Padova per la finale playoff con l'Alessandria. La città torna a credere nella Serie B, oggi partirà la prevendita per la sfida di domenica all'Euganeo, con 1000 biglietti a disposizione. Domenica sarà aperta anche la tribuna est per garantire una migliore visibilità ai tifosi. Lo riporta Il Gazzettino.