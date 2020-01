E' stato un weekend difficile, difficilissimo per tutti gli amanti dello sport, perché la morte di un'icona come Kobe Bryant ha spezzato milioni di cuori in giro per il mondo. E dagli Stati Uniti all'Europa, in tantissimi hanno voluto omaggiare il Black Mamba con foto, dediche, ricordi e commozione, ma uno dei tributi più sentiti e toccanti è arrivato dall'Italia e, in particolare, da Reggio Emilia, città nella quale Kobe ha vissuto per diversi anni durante la sua giovinezza. Prima della sfida tra Reggiana e Sudtirol, infatti, c'è stato un minuto di silenzio straordinariamente toccante, con la voce dello stesso Bryant in sottofondo che ricordava il suo rapporto con la città di Reggio. Al minuto 24, poi, il gioco è stato interrotto e i calciatori si sono fermati sul campo per tributare un lungo e commovente applauso a Kobe, con tanti striscioni di omaggio che sono comparsi sugli spalti: 'Ciao Kobe, cuore reggiano' (foto: News_ReggioEmilia), 'Kobe e Gianna, la vostra Reggio non vi dimenticherà mai'. Uno straordinario momento emotivo culminato con la vittoria della Reggiana, dedicata dalla società e dai calciatori alla memoria di un campione davvero troppo grande per poter essere dimenticato.



GIRONE A - Tornando con difficoltà a parlare di calcio giocato, bisogna evidenziare l'ulteriore strappo del Monza su Pontedera, Carrarese e Renate. Eccezion fatta per la capolista, 2-1 sul campo della Pro Vercelli, nessuna delle prime otto della classifica è riuscita a portare a casa i tre punti in una giornata che sancisce la definitiva fuga del club di Berlusconi, che può vantare addirittura 15 punti di vantaggio sulla seconda. Cade in uno scontro diretto per la zona playoff la Juve U23, sconfitta per 3-2 dalla Pro Patria. Bianconeri che quindi scivolano al tredicesimo posto, anche se a -3 dalla decima piazza, che resta l'unico obiettivo stagionale.



Risultati: Pro Patria – Juventus U23 3-2; Pistoiese – Carrarese 1-1; Robur Siena – Lecco 1-1; Pro Vercelli – Monza 1-2; Alessandria – Olbia 3-3; Arezzo – Pergolettese 3-0; Novara – Pontedera 1-1; Pianese – Albinoleffe 2-2; Giana Erminio – Gozzano 1-0; Como – Renate 2-0



Classifica: Monza 56, Pontedera 41, Renate 39, Carrarese 39, Robur Siena 36, Novara 34, Albinoleffe 33, Alessandria 33, Como 31, Arezzo 31, Pro Patria 30, Pistoiese 29, Juventus U23 28, Lecco 25, Pro Vercelli 25, Pianese 22, Pergolettese 20, Gozzano 19, Giana Erminio 17, Olbia 15.



GIRONE B - Detto del successo della Reggiana nel nome di Kobe Bryant, che permette agli emiliani di conservare il secondo posto solitario, bisogna evidenziare come il Vicenza continui nella sua marcia trionfale verso la B. Il 3-1 dei veneti al Rimini sancisce la terza vittoria consecutiva e il mantenimento di 7 punti di vantaggio proprio sulla Reggiana. Si fermano invece Carpi, 1-1 col Padova, e Piacenza, bloccato sul pareggio dalla Fermana, e vedono allontanarsi sempre di più le possibilità, per la verità già prima complicate, di rimonta sulle prime della classe..



Risultati: Carpi – Padova 1-1; Triestina – Cesena 4-1; Fermana – Piacenza 1-1; Vis Pesaro – Ravenna 0-0; Arzignano Valchiampo – Sambenedettese 1-1; Virtus Verona – Feralpisalò 1-2; Fano – Gubbio 0-2; Modena – Imolese 2-2; Rimini – Vicenza 1-3; Reggiana – Sudtirol 1-0



Classifica: Vicenza 55, Carpi 46, Reggiana* 45, Alto Adige* 42, Padova 40, Piacenza 37, Feralpisalò 37, Modena 34, Sambenedettese 33, Triestina 32, Virtus Verona* 28, Vis Pesaro 26, Cesena 25, Fermana 23, Ravenna 23, Imolese 21, Arzignano Valchiampo 21, Gubbio** 18, Fano* 18, Rimini 15.



GIRONE C - Si risolve in un nulla di fatto il tanto atteso scontro tra Reggina e Bari, che poteva riaprire il campionato. La sfida tra le due grandi del sud finisce in pareggio, 1-1, con i punti di vantaggio degli amaranto sui pugliesi che restano 6. Si fermano anche Ternana e Monopoli, contrapposte in un altro incrocio interessante, che non vanno oltre lo 0-0 e non approfittano del passo falso delle prime due. Si ferma anche il Catania, sconfitto 2-0 dalla Viterbese, che si porta a -1 proprio dagli etnei, fermi a quota 33, con l'undicesimo posto che inizia a farsi pericolosamente vicino per la squadra siciliana.



Risultati: Rende – Vibonese 1-1; Reggina – Bari 1-1; Viterbese – Catania 2-0; Virtus Francavilla – Paganese 2-0; Monopoli – Ternana 0-0; Potenza – Bisceglie 1-0; Rieti – Casertana 1-0; Avellino – Az Picerno 1-1; Cavese – Teramo 1-0; Sicula Leonzio – Catanzaro 1-2.



Classifica: Reggina 53, Bari 47, Ternana 47, Monopoli 44, Potenza 44, Teramo 34, Catania 33, Viterbese 32, Catanzaro* 32, Cavese 31, Virtus Francavilla 30, Paganese 29, Vibonese 28, Avellino 28, Casertana 28, Az Picerno 24, Bisceglie 17, Rende 15, Sicula Leonzio* 12, Rieti 11.