E' partita la missione per provare a salvare il Rieti, ormai ad un passo dal baratro più profondo. Il club laziale, che versa in condizioni preoccupanti per usare un eufemismo, è vicino ad un ritorno sotto l'ala protettrice del vecchio proprietario, Curci, che si è fatto avanti per salvare la squadra. Sono ore decisive, con la fumata bianca per il ritorno dell'ex patron alla guida del club previsto già per la giornata di oggi. L'obiettivo infatti è quello di risolvere la questione al più presto per permettere alla squadra di scendere in campo già nel prossimo weekend. Intanto i calciatori, che hanno scioperato nell'ultimo turno di campionato (3-0 a tavolino con la Reggina a causa di alcune irregolarità), si sono detti pronti a tornare in campo se gli stipendi arretrati verranno saldati. Tutto si gioca sul filo del rasoio, con un grande ottimismo che sta iniziando a prendere piede dopo il caos delle ultime settimane che ha messo sotto scacco squadra e città.



GIRONE A - Il Monza è sempre inarrestabile e centra, contro la Pistoiese, l'undicesima vittoria in quindici partite di campionato. 36 punti e +11 sul Renate secondo, fermato sull'1-1 dalla Pianese; un percorso nettissimo che parla già la lingua della Serie B, ormai a un passo nonostante le tante partite ancora da giocare. Accorciano sul Renate Novara e Siena, che vincono contro Olbia e Giana Erminio, e si portano a -2 dalla seconda piazza in quella che sarà una bellissima lotta playoff. Prosegue invece il momento di crisi della Carrarese, che pareggia con l'Arezzo e manca la vittoria per la terza settimana consecutiva.



Risultati: Pergolettese-Albinoleffe 2-1; Pistoiese-Monza 0-1; Renate-Pianese 1-1; Como-Pro Vercelli 1-3; Olbia-Novara 1-2; Giana Erminio-Siena 1-2; Gozzano-Pro Patria 2-2; Pontedera-Lecco: rinviata; Carrarese-Arezzo 2-2.



Classifica: Monza 36, Renate 27, Novara 25, Pontedera 25*, Siena 25, Alessandria* 24, Carrarese 24, Pro Vercelli 21, Juventus U23 20*, Albinoleffe 19, Pro Patria 19, Pistoiese 19, Como 18, Arezzo 18, Pianese 17, Gozzano 15, Olbia 11, Lecco* 11, Giana 9, Pergolettese 8.



GIRONE B - Prosegue il bellissimo duello tra Vicenza, 1-0 al Ravenna, e Sudtirol, 3-0 alla Sambendettese, separate da un solo punto in classifica. Lotta per il primo posto che si estende anche a Reggio Audace, Carpi, Padova e Feralpisalò: tutte capaci di portare a casa tre punti e ampiamente in corsa per puntare alla vittoria del girone più equilibrato della C. Brutto momento invece per il Padova, che perde proprio contro la Feralpi e scivola a -6 dal Vicenza. Decisiva per la sconfitta dei biancorossi la rete dell'intramontabile Caracciolo, ancora in grande condizione e sempre più decisivo per una Feralpisalò pronta a sognare la B.



Risultati: Feralpisalò-Padova 1-0; Fano-Piacenza 2-4; Imolese-Triestina: rinviata; Vicenza-Ravenna 1-0, Sudtirol-Sambenedettese 3-0; Reggiana-Vis Pesaro 2-1; Modena-Virtus Verona 1-0; Carpi-Fermana 4-0; Rimini-Arzignano Valchiampo 0-2.Gubbio-Cesena 0-2.



Classifica: Vicenza 33, Sudtirol 32, Reggiana 30, Carpi 29, Padova 29, Feralpisalò 28, Piacenza 26, Virtus Verona 23, Sambenedettese 21, Modena 20, Triestina 19*, Cesena 17, Vis Pesaro 15, Arzignano 14, Ravenna 14, Gubbio 13, Fermana 13, Rimini 12, Imolese 11*, Fano 10*.



GIRONE C - La Reggina fa il tifo per il Rieti, nella speranza che il club laziale non venga escluso dal campionato per mantenere i 6 punti di vantaggio sul Monopoli garantiti anche dalla vittoria a tavolino ottenuta nell'ultimo turno. I pugliesi infatti non cedono terreno e trovano la quarta vittoria consecutiva contro il Bisceglie, portandosi a 31 punti in classifica. Si ferma invece la Ternana, 1-1 a Teramo, che viene agganciata dal Potenza a quota 30. Vince anche il Bari, che supera di misura la Paganese e vola a 29 punti grazie al quinto risultato utile nelle ultime cinque. Lotta che resta apertissima e nella quale, ironia della sorte, proprio il Rieti può giocare un ruolo chiave...



Risultati: Monopoli-Bisceglie 2-1; Rieti-Reggina: 0-3 a tavolino; Paganese-Bari 0-1; Casertana-Avellino 2-0; Rende-Picerno 1-0; Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-1; Teramo-Ternana 1-1; Potenza-Vibonese 1-0; Viterbese-Cavese 0-1; Catanzaro-Catania 3-0.



Classifica: Reggina 34*, Monopoli 31, Potenza 30, Ternana 30, Bari 29, Catanzaro 24, Teramo 22, Casertana 21, Viterbese 21, Catania 20*, Vibonese 20, Francavilla 19, Cavese 17, Paganese 16*, Picerno 16, Avellino 14, Rieti 12*, Leonzio 10, Bisceglie 10, Rende 10