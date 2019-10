"Se oggi il Monza giocasse contro il Milan vincerebbe 3-0" diceva, con motivato orgoglio, Silvio Berlusconi domenica scorsa, dopo che la nuova squadra di cui è patron, dopo aver ceduto i rossoneri (che non navigano proprio in buone acque, al momento), ha centrato l'ottava vittoria in nove partite di campionato. Grazie a un ruolino di marcia quasi immacolato (in cui figura solo un neo, l'inopinato ko interno di quattro partite fa contro il Siena) i biancorossi sono saldamente in testa al girone A della Serie C, con 24 punti, quattro in più della seconda in classifica, i "cugini" del Renate, tra l'altro battuti 4-1 nel recente turno di Coppa Italia. “In serie C siamo solo di passaggio: dobbiamo andare in B e poi subito in serie A” a Berlusconi ha ribattuto Adriano Galliani, cooptato in questa nuova esperienza dal Cavaliere. E in effetti il cammino del Monza lascia presagire un salto di categoria diretto. Ipotesi sulla quale concordano appieno gli analisti, che danno a quota bassissima il primo posto finale dei biancorossi, opzione sulla quale si punta a 1,20 appena. Il Renate, seppur staccato di poco in classifica, è lontanissimo nelle quote e il sorpasso dei nerazzurri è dato a nove volte la scommessa.