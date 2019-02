Serie C, la farsa continua. Il giorno dopo l'increscioso episodio della partita tra Cuneo e Pro Piacenza, con la formazione emiliana costretta a schierare 7 ragazzi classe 2000 e per qualche minuto il massaggiatore della squadra per evitare la radiazione dal campionato, il Tribunale Federale Nazionale ha punito tra gli altri i due club per le irregolarità commesse nella presentazione delle fidejussioni bancarie necessarie per l'iscrizione. Cuneo, Pro Piacenza, Lucchese e Matera (già escluso dal torneo) hanno ricevuto 8 punti di penalizzazione in classifica per non aver provveduto a sostituire le false garanzie di Finworld entro il termine del 17 gennaio scorso.