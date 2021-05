La Serie C entra nel vivo con i sedicesimi di finale dei playoff che vedono in campo nomi di spicco del calcio italiano. Tra questi c'è senza dubbio il Palermo, impegnato nella difficile sfida alla Juve Stabia: il colpo dei rosanero, sfavoriti sulla carta, viene quotato dai betting analyst a 3,25 mentre una vittoria dei campani vale 2,10 volte la posta in palio con il pari a 2,95. Partita dal peso specifico importante come testimoniato dalla quota dell'Under, a 1,57 mentre l'Over si trova a 2,28.

Non c'è solo Juve Stabia-Palermo, però, ad infiammare il programma dei playoff di Serie C. Tra le sfide più sentite c'è il derby pugliese che vedrà opposte Bari e Foggia con i biancorossi favoriti a 1,67 contro la vittoria esterna che vale 4 volte la posta. Gode dei favori del pronostico degli analisti anche la FeralpiSalò la cui vittoria si trova in quota a 1,80 contro il 3,85 della Virtus Verona con il pari che vale 3,20 volte la posta. Situazione simile anche per quanto riguarda la sfida tra Pro Vercelli e Juventus Under23 con la vittoria dei padroni di casa offerta a 1,75 e il "2" a 4