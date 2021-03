Questo Palermo, però, ha dimostrato di avere cuore e qualità, cose che hanno permesso alla squadra di. Con ildi giocarsi il ritorno in Serie B già a partire dalla prossima stagione.A decidere il derby, che per tradizione e blasone ha un fascino che meriterebbe ben altri palcoscenici, è stato. E la rete del giocatore argentinonella partita più importante dell'anno per i rosanero,. Trentanove anni e ancora tanta voglia di scrivere la storia del suo Palermo:, mettendo al sicuro il proprio posto in zona playoff. Continua a deludere, invece, il Renate, che cade contro il Lecco e viene scavalcato in classifica dalla. Secondo successo di fila per, che vince di misura contro il Livorno e prova a rilanciarsi nelle zone alte della classifica., con le inseguitrici che continuano a lasciare qualche punto per la strada., che dopo l'ottima prova contro la capolista perde 2-1 sul campo della Fermana e perde terreno rispetto alle prime. Cavalluccio che nelle prossime settimane recupererà anche i match saltati a causa del Covid, tra cui(mercoledì), che darà indicazioni non solo sul livello dei bianconeri, ma anche sulle possibilità di vittoria del campionato per gli umbri.. Al contrario prosegue il momento nero del Catania, che non ha vinto nemmeno una delle ultime cinque partite (due sconfitte e tre pareggi). Davanti continuano a correreche provano a mettere un po' di pressione sulla, ancora prima con ampio margine sulle inseguitrici.